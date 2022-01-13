Коронавирус Ляшко назвал условие доплат врачам за вакцинацию

2022-01-13 18:20

 

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о том, что в Украине вводят индикаторы качества уровня вакцинации для врачей, оказывающих первичную медицинскую помощь.

За это медработникам будут доплачивать, отметил глава Минздрава.

С 1 марта 2022 года Национальная служба здоровья Украины будет оценивать достижение уровня охвата полной иммунизацией вакцинами от COVID-19. А с 1 июня - уровень вакцинации детей до 6 лет, согласно календарю прививок.

При достижении целевых значений раз в квартал будет производиться доплата к ставке, отметили в Минздраве.

С 1 января в Украине медики получают повышенные заработные платы. В частности, врачи зарабатывают не менее 20 000 гривен в месяц.

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