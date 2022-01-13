Коронавирус В Минздраве рассказали, что известно о новом штамме "Омикрон"

2022-01-13 18:40

 

В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, что известно о новом штамме "Омикрон" по предварительным результатам научных исследований. В ведомстве продемонстрировали инфографику.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

  • "Омикрон" чаще приводит к инфицированию в домашних условиях по сравнению со штаммом "Дельта".
  • Новый штамм имеет меньший период инкубации. В среднем он составляет 3 суток.
  • Происходит смещение заболеваемости штаммом "Омикрон" в более молодую возрастную группу. Если средний возраст лиц, больных штаммом "Дельта", был 38,3 года, то "Омикроном" - 30,8 года.
  • Увеличивается риск повторного заражения - реинфекции. В случае с "Дельтой" он составлял около 2,5%, для "Омикрона" - более чем в 5 раз выше, 13%.
  • Предварительно, "Омикрон" в 2,9 раза инфекционнее, чем "Дельта". То есть, новый штамм более заразен по сравнению с "Дельтой".
  • В странах, где он уже обнаружен, удвоение случаев заражения на уровне сообщества происходит в 1,53 дня.
  • Пока нет информации для оценки какого-либо изменения тяжести инфекции, которую вызывает "Омикрон". Предварительные данные свидетельствуют о том, что новых необычных симптомов у больных указанным штаммом не наблюдается.
  • Данные указывают на понижение риска госпитализаций среди инфицированных этим штаммом. Хотя рост количества заражений может вызвать и большую нагрузку на медицинскую систему. По сравнению со штаммом "Дельта", случаи заболевания "Омикроном" имеют на 15-20% меньший риск любой госпитализации и на 41% меньший риск госпитализации с пребыванием в течение 1 или более ночей в больнице.
  • Риск поступления в отделение экстренной помощи или госпитализации для "Омикрона" вполовину меньше, чем для "Дельты".
  • Лишь 0,6% больных "Омикроном" были госпитализированы, по сравнению с 1,6% больных другими штаммами коронавирусной болезни.

В ведомстве также уточняют, что данные по госпитализациям не окончательны, ведь во многих странах все еще существует задержка между диагностикой заболевания и непосредственно госпитализацией. К тому же большинство исследований были проведены в странах, где высокий показатель вакцинаций, соответственно в больницы там попадает меньше людей.

В Минздраве напомнили, что правильное использование масок, соблюдение дистанции, регулярное мытье рук и вакцинация против COVID-19 по-прежнему остаются эффективными и простыми мерами, чтобы уберечься от инфицирования любым штаммом.

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