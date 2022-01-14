Экономика В Украине более чем на на 50% подорожал газ для авто

2022-01-14 16:29

В Украине за январь-декабрь 2021 года выросли цены на топливо, сообщает Госстат. Отмечается, что в декабре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цена газа сжиженного для автомобилей выросла на 50,5% до 19,1 гривен за литр.

Для сравнения, бензин А-92 подорожал на 24,4% до 29,6 гривен за литр, бензин А-95 на 22,1% до 30,5 гривен за литр, дизельное топливо - на 23,1% до 29,6 гривен за литр.

Как пишет РБК-Украина со ссылкой на Консалтинговою группу А-95, розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 13 января 2022 года по сравнению с предыдущим торговым днем резко выросли. Автогаз подешевел на 1 копейку.

Средние розничные цены на бензин А-92 составляют 30,38 гривен за литр (+0,53 гривен), на бензин А-95 - 31,27 гривен за литр (+0,62 гривен), на дизельное топливо - 30,38 гривен за литр (+0,71 гривен), на автогаз - 18,99 гривен за литр (-0,01 гривен).