Спорт Фьюри назвал боксера, который победит Усика

2022-01-15 13:00

 

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился мнением о чемпионе мира по версиям WBA, WBO и IBF в этой же весовой категории Александре Усике.

По словам британского бойца, украинец является высококлассным боксером, а победить его сможет только он.

"На этих берегах есть только один человек, который может победить Усик. Его зовут "Цыганский король", он же Тайсон Фьюри", - сказал Фьюри в интервью talkSPORT.

Напомним, Усик завоевал чемпионские пояса WBO, WBA, IBF и IBO в поединке против британца Энтони Джошуа, который состоялся 25 сентября. Фьюри, в свою очередь, в своем последнем поединке нокаутировал американца Деонтея Уайлдера.

 

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