Коронавирус Минздрав показал COVID-статистику на 16 января

2022-01-16 12:00

Больше всего новых случаев в Ивано-Франковской и Львовской областях, а также в Киеве

6379 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 16 января 2022 года. В частности, заболели 503 ребенка и 92 медработника.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Также за сутки госпитализировано 1957 украинцев, 2359 человек – выздоровели и 88 умерли.

Отметим, что антилидерами по заболеваемости стали Ивано-Франковская область, Львовская область и Киев.

В разрезе по регионам зафиксировано новых случаев коронавируса:

г. Киев – 403;

Винницкая область – 251;

Волынская область – 89;

Днепропетровская область – 174;

Донецкая область – 142;

Житомирская область – 240;

Закарпатская область – 166;

Запорожская область – 10;

Ивано-Франковская область – 914;

Киевская область – 198;

Кировоградская область – 88;

Луганская область – 21;

Львовская область – 625;

Николаевская область – 112;

Одесская область – 195;

Полтавская область – 121;

Ровенская область – 160;

Сумская область – 455;

Тернопольская область – 397;

Харьковская область – 612;

Херсонская область – 71;

Хмельницкая область – 312;

Черкасская область – 117;

Черновицкая область – 387;

Черниговская область – 119.

За все время пандемии в Украине коронавирусом заболело – 3 754 458 человек. Из низ 3 533 642 – выздоровели и 98 283 умерли.