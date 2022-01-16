Коронавирус Минздрав показал COVID-статистику на 16 января

2022-01-16 12:00

 

Больше всего новых случаев в Ивано-Франковской и Львовской областях, а также в Киеве

6379 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 16 января 2022 года. В частности, заболели 503 ребенка и 92 медработника.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Также за сутки госпитализировано 1957 украинцев, 2359 человек – выздоровели и 88 умерли.

Отметим, что антилидерами по заболеваемости стали Ивано-Франковская область, Львовская область и Киев.

В разрезе по регионам зафиксировано новых случаев коронавируса:

  • г. Киев – 403;
  • Винницкая область – 251;
  • Волынская область – 89;
  • Днепропетровская область – 174;
  • Донецкая область – 142;
  • Житомирская область – 240;
  • Закарпатская область – 166;
  • Запорожская область – 10;
  • Ивано-Франковская область – 914;
  • Киевская область – 198;
  • Кировоградская область – 88;
  • Луганская область – 21;
  • Львовская область – 625;
  • Николаевская область – 112;
  • Одесская область – 195;
  • Полтавская область – 121;
  • Ровенская область – 160;
  • Сумская область – 455;
  • Тернопольская область – 397;
  • Харьковская область – 612;
  • Херсонская область – 71;
  • Хмельницкая область – 312;
  • Черкасская область – 117;
  • Черновицкая область – 387;
  • Черниговская область – 119.

За все время пандемии в Украине коронавирусом заболело – 3 754 458 человек. Из низ 3 533 642 – выздоровели и 98 283 умерли.

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