Минздрав показал COVID-статистику на 16 января
2022-01-16 12:00
Больше всего новых случаев в Ивано-Франковской и Львовской областях, а также в Киеве
6379 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 16 января 2022 года. В частности, заболели 503 ребенка и 92 медработника.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
Также за сутки госпитализировано 1957 украинцев, 2359 человек – выздоровели и 88 умерли.
Отметим, что антилидерами по заболеваемости стали Ивано-Франковская область, Львовская область и Киев.
В разрезе по регионам зафиксировано новых случаев коронавируса:
- г. Киев – 403;
- Винницкая область – 251;
- Волынская область – 89;
- Днепропетровская область – 174;
- Донецкая область – 142;
- Житомирская область – 240;
- Закарпатская область – 166;
- Запорожская область – 10;
- Ивано-Франковская область – 914;
- Киевская область – 198;
- Кировоградская область – 88;
- Луганская область – 21;
- Львовская область – 625;
- Николаевская область – 112;
- Одесская область – 195;
- Полтавская область – 121;
- Ровенская область – 160;
- Сумская область – 455;
- Тернопольская область – 397;
- Харьковская область – 612;
- Херсонская область – 71;
- Хмельницкая область – 312;
- Черкасская область – 117;
- Черновицкая область – 387;
- Черниговская область – 119.
За все время пандемии в Украине коронавирусом заболело – 3 754 458 человек. Из низ 3 533 642 – выздоровели и 98 283 умерли.