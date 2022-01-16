Коронавирус В Минздраве предупредили об опасном методе снижения температуры

2022-01-16 13:30

В Минздраве Украины призвали с осторожностью отнестись к народному методу снижения высокой температуры тела - обтиранию кожи спиртом и предупредили, что он небезопасен

Пресс-служба ведомства опубликовала в Facebook соответствующий пост и развеяла миф.

В ведомстве отметили, что когда спирт попадает на кожу, то он начинает быстро испаряться. Этот процесс вызывает у человека ощущение охлаждения, но это всего лишь ощущение. Такой способ временно снижает температуру кожных покровов, но внутренняя температура тела меньше не становится.

Медики рассказали, что обтирание спиртом может вызвать озноб и дрожание и может быть опасным.

Спирт - очень токсичное вещество и может всасываться через кожу. При этом у детей кожа более нежная, чем у взрослого. Поэтому контакт со спиртом может вызвать ожоги, а также дерматиты или аллергические реакции.

Врачи призвали не сбивать температуру до 38,5 градусов и пить чистую воду комнатной температуры.

Для точной дозировки жаропонижающих в Минздраве посоветовали обращаться к семейному врачу.

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