Экономика Коронавирус - не помеха! Экономика Китая за год пандемии рекордно выросла

2022-01-18 12:43

Пандемия коронавируса не помешала Китаю продолжать наращивать темпы роста экономики. Так, по итогам 2021 года экономика страны выросла на 8,1% при целевом показателе в 6%, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР.

Доходы Китая от внешней торговли в 2021 году составил рекордные 676,4 млрд. долларов.

При этом в IV квартале 2021 года рост ВВП замедлился до 4% против 4,9% в предыдущем квартале.

Напомним, в самом тяжетом в плане пандемии 2020 году, согласно пересмотренным данным, экономика страны выросла на 2,2%, а не на 2,3%.

 

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Экономика

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