Политика Кулеба и Бербок обсудили вопрос поставок оружия

2022-01-17 16:05

Украинский министр заявил, что переговоры продолжатся, немецкий - что позиция Берлина остается неизменной.

Главы МИД Украины и Германии Дмитрий Кулеба и Анналена Бербок в понедельник, 17 января, в Киеве, обсудили вопрос о поставках оружия.

"Внешняя политика означает, что мы имеем четкую позицию. Потому то, что было сказано несколько месяцев назад, неизменно. Это не зависит от того, куда я еду, поскольку позиция правительства Германии относительно поставок оружия, учитывая соответствующую политику экспорта оружия, известна, и это закреплено также в нашей истории. Мы говорили об этом во время нашего разговора", - сказала Бербок по итогам переговоров.

Она заверила, что Германия будет делать все, чтобы не допустить дальнейшей эскалации кризиса.

"Мы будем делать все для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации этого кризиса, использовать все дипломатические возможности, и наиболее эффективный рычаг для этого, для поддержки Украины", - сказала Бербок.

Она подчеркнула, что дальнейшая агрессия против Украины будет иметь высокую цену для РФ.

Бербок заверила, что Германия сделает все для того, чтобы гарантировать безопасность Украины и Европы.

"Мы все сделаем для того, чтобы гарантировать безопасность Украины, чтобы гарантировать безопасность в Европе. Потому я лично работаю, как министр иностранных дел, почти каждый день или даже каждую ночь над тем, чтобы совместно в разных форматах встречались, и как-то убеждать в том, что нужны разные форматы, чтобы гарантировать безопасность", - сказала она.

По ее мнению, для переговоров в нормандском формате должна быть привлечена ОБСЕ. "Мы, как федеральное правительство, будем делать все, чтобы вернулись к столу. Это очень трудно, надо сказать", - указала Бербок.

При этом она заверила, что Германия не говорит об Украине без Украины. "Сразу после вступления в должность мы провели телефонный разговор и тесно согласовываем наши шаги в НАТО и с Украиной. Потому здесь был Жозеп Боррель, потому я здесь сегодня", - сказала она.

Бербок отметила, что Запад и Россия далеки друг от друга в своих позициях, однако "ни одна страна не имеет права приписывать другой стране, в каком направлении они должна развиваться, какие поддерживать отношения и какие союзы заключать". "Предметом переговоров никто не может сделать суверенность Украины", - заявила Бербок.

Кроме того, глава МИД Германии подчеркнула, что Германия ответственна перед Украиной.



"Мы, Германия, ответственны перед вашей страной. Мы причинили большие бедствия вашей стране, мы связаны вечной дружбой и солидарностью с вашей страной", - сказала Бербок.

В свою очередь, Кулеба заявил, что диалог Украины и Германии по вопросу поставок оружия продолжится.

"Мы знаем, где какое оружие мы можем получить. Мы прекрасно знаем, как его использовать для защиты – подчеркиваю – исключительно защиты территории нашей земли, и мы над этим ежедневно работаем и у нас есть очень неплохие результаты. И наш диалог с Германией по этому вопросу также продолжится", - сказал он.

При этом министр отметил желание Киева решить конфликт на Донбассе без применения оружия.

"Сегодня мы обсудили с госпожой министром вопрос поставки оружия в Украину из Германии, и я привел аргументы и позицию украинской стороны. Но, прежде всего, нам очень хочется, чтобы сработал именно дипломатический трек. И чтобы те усилия, которые мы сейчас с Германией прикладываем для достижения результата в Нормандском формате… дали свой результат", - сказал Кулеба.

В ходе визита Бербок также стало известно, что Германия возглавит направление политики непризнания аннексии Крыма в рамках Крымской платформы.