Политика 19 января в Киев прибудет госсекретарь США Энтони Блинкен

2022-01-18 14:16

В Украину с официальным визитом 19 января прибудет госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет Зеркало недели со ссылкой на источники.

"Точная повестка дня переговоров пока неизвестна. Однако нетрудно предположить, что прежде всего будут обсуждаться вопросы безопасности Украины в связи со стягиванием российских военных вблизи украинской границы, меры сдерживания, предоставления дополнительной помощи и оружия, а также возможные санкции в случае массированного вторжения РФ", - говорится в сообщении.

Украинские власти о визите Блинкена пока не сообщали.