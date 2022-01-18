Политика Германию заподозрили в блокировании военных поставок для Украины: в Берлине дали ответ

2022-01-18 16:15

17 января Великобритания доставляла Украине легкие противотанковые оборонительные системы в обход воздушного пространства Германии. В ФРГ уверяют, что не вводили никаких запретов для британских самолетов.

О нехарактерном маршруте сообщил Кайл Глен, журналист, основатель издания Conflict News в Twitter.

Он рассказал, что в направлении Украины двигались два С-17 Королевских Военно-воздушных сил, однако целенаправленно обошли территорию Германии, а полетели через Данию и Польшу.

"Интересно, что Германия отказывает самолетам в доступе к полетам с оружием для Украины", - отметил журналист.

Он обнародовал фотоснимок движения транспорта на Flight Radar, где виден маршрут С-17, что и подтверждает вышесказанное.

Кайл Глен предположил, что, вероятно, такой маршрут связан с немецкой политикой "непровоцирования" Российской Федерации.

При этом официальный Берлин заверил СМИ, что не получал заявок от британской стороны по полетам в обход воздушного пространства.

На днях глава Министерства обороны страны Бен Уоллес сообщил о намерении доставки в Украину противотанкового оружия, мол, чтобы не ждать нападения РФ.

Следует отметить, что в конце прошлого года появилась информация о том, что Германия долгое время блокировала поставки вооружения в Украину через НАТО, несмотря на предупреждение Штатов о возможном вторжении российских войск.