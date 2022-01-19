Коронавирус Срок действия COVID-сертификатов сокращен, заявление главы МОЗ: "После вакцинации..."

2022-01-19 20:40

В Украине сократили срок действия "зеленых" COVID-сертификатов.

Заявление главы Министерства Здравоохранения Виктора Ляшко.

Так, глава МОЗ Ляшко сообщил, что теперь срок действия covid-сертификатов сократили до 270 дней (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Вопрос выдачи сертификатов. После проведения бустерной дозы вакцинации и плюс сокращает срок действия сертификата после вакцинации с 365 дней (одного года) до 270 (9 месяцев)", — сообщил Виктор Ляшко.

Все, кто получил бустерную дозу прививки против COVID-19, смогут сгенерировать новый сертификат в приложении Действие в конце января. Стоит отметить, что такую практику Украина переняла у Евросоюза.

Напомним, также на заседании Кабинета Министров 19 января приняли решение, что "ковидную" тысячу можно будет тратить также на лекарства и медицинские препараты.

Однако, это смогут делать не все. А только лица, которые достигли возраста 60 лет и сделали полный курс вакцинации.