Политика Российские войска в Беларуси заметили в 200 км от Киева. Их там быть не должно, - CIT

2022-01-19 21:40

 

Российская военная техника, направленная на учения в Беларуси, встала лагерем в 200 километрах к северу от столицы Украины Киева. Притом, что рядом нет полигонов, заявленных в рамках российско-белорусских учений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Conflict Intelligence Team, которая занимается расследованием военных конфликтов.

Сообщается, что на станции Речица в Гомельской области (Беларусь) прошла выгрузка российских реактивных систем залпового огня "Ураган". Позднее было опубликовано фото лагеря с военной техникой в этом районе, на нем запечатлена транспортно-заряжающая машина для "Урагана".

Также сообщатся, что пользователи социальных сетей геолоцировали сходный кадр на видео на шоссе М10 в районе остановочного пункта "Ивановка". Оттуда чуть более 40 км до границы с Черниговской областью Украины и порядка 90 км - с Киевской.

"Стоит отметить, что в этом районе нет полигонов, заявленных для российско-белорусских учений "Союзная решимость", которые должны пройти в феврале", - отметили в CIT.

Также расследователи отмечают, что появление российской техники в этом регионе вызывает особые опасения, поскольку, по данным источников CNN, российские войска могут попытаться захватить Киев для смены власти в Украине. Соответственно, легче это будет сделать с территории Беларуси, чтобы не форсировать Днепр.

Напомним, ранее в Госдепартаменте США заявили, что Россия может использовать переброску военных в Беларусь для вторжения в Украину.

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