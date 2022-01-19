Коронавирус Украинцам разрешили покупать лекарства за тысячу Зеленского

2022-01-19 22:00

В рамках программы "Е-поддержка" Кабмин разрешил украинцам старше 60 лет покупать лекарства за тысячу гривен, полученную за полную вакцинацию против коронавируса. Такое постановление было принято на заседании правительства

Решение вступит в силу с 24 января 2021 года.

Напомним, что в рамках программы "Е-поддержка" украинцы могут тратить средства в сферах культуры, физической культуры и спорта, для осуществления внутренних перевозок железнодорожным и авиационным транспортом, а также для покупки книг.

Кстати, Министерство образования и науки Украины предложило расширить список получателей так называемой вакцинальной тысячи на граждан страны возрастом от 14 до 18 лет, которые прошли полный курс вакцинации. Сейчас разрабатывается возможность получения выплаты детьми от 14 до 18 лет. Кроме того, министерство планирует предусмотреть такую возможность и для детей от 12 лет. В правительстве также планируют расширить список отраслей, в которых можно будет потратить "тысячу Зеленского".