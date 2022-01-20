Коронавирус Западная Украина стала эпицентром новой вспышки COVID-19, - глава МОЗ Виктор Ляшко

2022-01-20 13:11

Глава Минздрава Виктор Ляшко в четверг, 20 января, объявил о начале вспышки коронавируса в Украине

"В Украине за вчера уже зафиксировано 18 479 новых подтвержденных случаев COVID-19. Это свидетельствует о том, что в стране началась вспышка", - сказал он.

Министр отметил, что эпицентром вспышки является Западная Украина.

"Наиболее усложненная эпидситуация в Ивано-Франковской области. Негативная динамика уже наблюдается в Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях", - уточнил он.

Минздрав направил представление на введение в Ивано-Франковской области красного уровня эпидопасности.

По его словам, область уже превышает три индикаторных показателя адаптивного карантина. Два из них свидетельствуют о возрастающей нагрузке на медсистему - на уровень госпитализаций и динамику ее уровня.