FIFA планирует ужесточить правила аренды игроков: что изменится

2022-01-20 18:20

Международная федерация футбола (FIFA) планирует существенно изменить действующую систему арендования игроков. Был обнародован 3-летний план революции на рынке оренд.

Об этом сообщает пресс-служба FIFA.

Новые правила вступают в силу уже с 2022 года.

Какие изменения готовит FIFA:

клубы будут заключать письменное соглашение в котором будут указываться все условия аренды;

минимальный срок аренды - пол года, а максимальный - один год;

будут запрещены субаренды игроков в третьи клубы;

клубам запрещено брать или отдавать в аренду в один и тот же клуб - более трех футбольных игроков;

в сезоне 2022/2023 максимальное количество игроков, которых можно отдать в аренду - 8;

в сезоне 2023/2024 максимальное количество игроков которых можно отдать в аренду -7;

после 2024 года, максимальное количество игроков которых можно отдать в аренду - 6;

Ограничения не действуют на игроков, которые моложе 21 года.