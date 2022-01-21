Мир Испания направила боевые корабли в Черное море, чтобы поддержать Украину

2022-01-21 12:49

Корабли Испании присоединяются к военно-морским силам НАТО в Средиземном и Черном морях из-за напряженности в регионе, вызванной наращиванием российских войск на границе с Украиной. 

Как сообщила министр обороны страны Маргарита Роблис, минный тральщик уже в пути, а фрегат отправится в течение трех-четырех дней.

Также рассматривается возможность направления истребителей в Болгарию.

"Россия не может указывать ни одной стране, что ей делать, поэтому НАТО будет защищать и отстаивать суверенитет любого государства, которое может или хочет вступить в НАТО", - заявила министр обороны Испании.

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