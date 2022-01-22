Число COVID-случаев превысило 22 тысячи – МОЗ

Больше всего инфицированных выявили во Львовской и Ивано-Франковской областях, а также в Киеве.
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 22 473 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это существенно превышает показатель четверга, сообщает Минздрав в субботу, 22 января.
Среди новых заболевших детей – 2838, медработников – 535. Госпитализировано 2 608 человек; летальных исходов – 136, выздоровели – 4 610 человек.
Число заболевших растет пятые сутки подряд. Вчера больше всего инфицированных выявили во Львовской области (3 293), Ивано-Франковской области (2 284) и Киеве (1 744).
За все время пандемии в Украине заболело – 3 842 011 человек, выздоровело – 3 580 878; летальных исходов – 99 129.
Число новых COVID-случаев в регионах Украины:
Напомним, МОЗ ожидает до 60 тысяч COVID-случаев ежедневно. Только в феврале около миллиона украинцев могут переболеть новым штаммом коронавируса Омикрон. И это при оптимистичном сценарии.
Вчера Ивано-Франковскую область перевели в красную зону карантина. Там фиксировали резкую вспышку коронавируса, которая может быть связана с установлением рекорда Украины по исполнению колядок.