Коронавирус Число COVID-случаев превысило 22 тысячи – МОЗ

2022-01-22 10:30

 

Больше всего инфицированных выявили во Львовской и Ивано-Франковской областях, а также в Киеве.

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 22 473 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это существенно превышает показатель четверга, сообщает Минздрав в субботу, 22 января.

Среди новых заболевших детей – 2838, медработников – 535. Госпитализировано 2 608 человек; летальных исходов – 136, выздоровели – 4 610 человек.

Число заболевших растет пятые сутки подряд. Вчера больше всего инфицированных выявили во Львовской области (3 293), Ивано-Франковской области (2 284) и Киеве (1 744).

За все время пандемии в Украине заболело – 3 842 011 человек, выздоровело – 3 580 878; летальных исходов – 99 129.

Число новых COVID-случаев в регионах Украины:

  • Киев – 1 744
  • Винницкая – 1 005
  • Волынская – 512
  • Днепропетровская – 785
  • Донецкая – 701
  • Житомирская – 879
  • Закарпатская – 682
  • Запорожская – 246
  • Ивано-Франковская – 2 284
  • Киевская – 743
  • Кировоградская – 100
  • Луганская – 291
  • Львовская – 3 293
  • Николаевская – 283
  • Одесская – 1 079
  • Полтавская – 549
  • Ровенская – 828
  • Сумская – 1 355
  • Тернопольская – 923
  • Харьковская – 1 159
  • Херсонская – 334
  • Хмельницкая – 1 064
  • Черкасская – 357
  • Черновицкая – 848
  • Черниговская – 429

Напомним, МОЗ ожидает до 60 тысяч COVID-случаев ежедневно. Только в феврале около миллиона украинцев могут переболеть новым штаммом коронавируса Омикрон. И это при оптимистичном сценарии.

Вчера Ивано-Франковскую область перевели в красную зону карантина. Там фиксировали резкую вспышку коронавируса, которая может быть связана с установлением рекорда Украины по исполнению колядок.

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