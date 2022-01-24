Коронавирус Покупка лекарств на "ковидную тысячу" с 24 января: стало известно, как и где это можно сделать

2022-01-24 20:00

Уже с сегодняшнего дня украинцы смогут расплачиваться за лекарства в аптеке деньгами, выделенными им в рамках программы єПідтримка, в связи с чем появилось уточнение.

О том, как будет работать эта возможность, напомнил украинцам в своем Фейсбук премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил, что расплатиться за лекарственные препараты «ковидной тысячей» украинцы смогут уже с 24 января. Эта возможность будет доступна только для людей в возрасте от 60 лет и старше.

Расплатиться деньгами, выделенными на специальную карту по программе єПідтримка за вакцинацию от ковида украинцы смогут как на интернет-сайтах, так и в обычных аптеках. Шмыгаль также отметил, что таким образом можно будет приобрести как рецептурные, так и безрецептурные лекарства.

Также ранее появилось уточнение от Министерства цифровой трансформации о том, что при оплате лекарств «ковидной тысячей» банки будут проверять возраст украинцев в момент проведении платежа. Поэтому не важно, когда человек оформлял карту для получения єПідтримки, главное, чтобы на момент оплаты ему исполнилось 60 лет.

Отметим, что пока получить тысячу гривен за вакцинацию могут только украинцы, у которых есть соответствующий сертификат в мобильном приложении «Дія», однако в ближайшем времени правительство обещает разработать альтернативный механизм для возможности получения денег оффлайн.

Также стоит напомнить, что потратить деньги украинцы должны в течение четырех месяцев с момента их получения.