Коронавирус Оккупантов в Харькове ждет много "сюрпризов": СБУ о готовности дать отпор войскам Путина

2022-01-24 20:40

 

Харьков и Харьковская область готовы к возможному вторжению российских войск, о котором говорил президент Владимир Зеленский. Рассматривается 10 потенциальных сценариев развития событий.

Об этом 24 января на совещании в Харьковской ОГА заявил начальник областного управления СБУ Роман Дудин.

Он отметил, что все 10 потенциальных сценариев отработаны спецслужбами и согласованы с военными. Кроме того, существует план на случай полной смены руководства.

"На выходных я встречался с генералом Залужным (главнокомандующим ВСУ - ред). С ним полностью согласованы все действия, все возможные сценарии, все возможные потенциальные опасности. Они все учитываются. На территории Харьковского региона, как и на территории всей Украины в целом есть очень много „сюрпризов“, которые могут ожидать потенциального захватчика", — сказал Дудин.

При этом он не раскрыл подробности.

"Все очень и очень неплохо. Если брать 2014 год за отметку "один", то сейчас имеем "десять". Все знают свою роль и место, все готовы. Очень мощная работа была проведена и она продолжается. Идет работа на опережение", - заявил Дудин.

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