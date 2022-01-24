Политика Украинская разведка очертила предполагаемый план нападения Путина: Россия может атаковать по нескольким направлениям

2022-01-24 21:40

 

По словам командующего ООС, больше всего Путин хочет захватить восемь главных регионов на восточном и южном направлении.

Российская Федерация может атаковать Украину по нескольким направлениям. В частности, речь идет о восточных и южных регионах – города Днепр, Харьков и Одессу.

Об этом сообщил командующий Операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Павлюк в интервью британскому изданию The Times.

"Россияне рассматривают разные варианты, но их не устроят только Донецк и Луганск на востоке. Они хотят захватить всю страну и из-за этого увлечение манипулировать Украиной, как им вздумается", – сказал Павлюк.

Генерал-лейтенант, ссылаясь на информацию украинской военной разведки, рассказал, что Россия может атаковать сразу по нескольким направлениям. Цель Москвы и Путина – это ударить по военной и промышленной сфере, а также получить выход к Черному морю.

"Больше всего Путин хочет захватить восемь главных регионов на восточном и южном направлении. Речь идет о городах Днепре, Харькове и Одессе", — сказал Павлюк.

Напомним, ранее командующий ООС выразил мнение, что Россия может напасть на Украину в феврале – когда завершатся зимние Олимпийские игры в Пекине.

Тем временем спутники компании Maxar Technologies обнародовали новые кадры украино-российских границ, на которых видно значительное увеличение количества российских войск.

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