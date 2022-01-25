Коронавирус Число новых случаев COVID-19 в Украине приблизилось к 20 тысячам – где сегодня опасно

2022-01-25 15:15

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 19 118 новых подтвержденных случаев COVID-19. Среди заболевших – 2 809 детей и 594 медработника.

Как сообщает Минздрав, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (2 299) области, городе Киеве (1589), Ивано-Франковской (1 387), Винницкой (1 207) и Тернопольской (1 164) областях.

"За сутки 24 января в Украине зафиксировано 19 118 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - сказано в сообщении.

Также за прошедшие сутки госпитализировано 1 507 человек; летальных исходов – 161; выздоровело 5 863 человека.