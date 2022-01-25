Политика видео Протесты под Радой: "ФОПы" штурмуют парламент, есть задержанные

2022-01-25 16:15

Предприниматели, протестующие 25 января под стенами Верховной Рады, предприняли попытку штурма здания. Все входы и выходы в парламенте закрыты на замок охраной.

Участники акции сначала подошли почти к двери здания парламента, но правоохранители через несколько минут оттеснили их назад.

Во время этого произошла потасовка между участниками акции и правоохранителями.

Отдельных митингующих, пытавшихся прорваться к дверям Рады, полицейские останавливали и отпускали обратно в толпу. Протестующие зажгли файеры.