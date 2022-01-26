Политика Украина помешала россиянину стать вице-президентом ПАСЕ

2022-01-26 10:44

Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала инициированное украинской делегации обжалование избрания заместителя председателя Госдумы РФ Петра Толстого вице-президентом ПАСЕ. 

"Украинофоб и глава российской делегации Петр Толстой не будет вице-президентом ПАСЕ! Ассамблея поддержала обжалование, инициированное украинской делегацией совместно с латвийской коллегой. Ассамблея проголосовала против его кандидатуры", - сообщила в Facebook заместитель члена постоянной делегации украинского парламента в ПАСЕ Евгения Кравчук.

Она рассказала, что Толстого поддержали 79 политиков, против выступило 106.

Ранее Украина оспорила полномочия делегации РФ в ПАСЕ. Ожидается, что решение будет принято 26 января.

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