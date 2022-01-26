Коронавирус Число новых случаев COVID-19 быстро растет, за сутки выявлено более 24 тысяч

2022-01-26 12:44

В Украине число заболевших коронавирусом снова выросло. Так, накануне сообщалось о 19 118 инфицированных, а за минувшие сутки заразилось уже 24 321 украинец. Из них 2 809 детей и 642 медработника.

По данным Минздрава за сутки ковид унес 141 жизнь, госпитализировано 3 073 человека.

Ситуация с заражением коронавирусом в областях: