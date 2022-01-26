Коронавирус "Вовина тысяча" за вакцинацию: власти расширят возможности для подростков

2022-01-26 18:40

 

В Украине расширят программу выплаты по 1000 гривен и разрешат вакцинированным подросткам тратить деньги на образовательные услуги.

Об этом 26 января заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Правительство планирует расширить программу на подростков с одновременным добавлением к направлениям возможных расходов на образовательные услуги", - отметил он.

Шмыгаль добавил, что уже более 7,5 млн украинцев подали заявки на получение выплат. 1,7 млрд грн уже израсходовано.

Напомним, на заседании СНБО приняли решение выплачивать еще по 500 гривен всем, кто сделает бустерную прививку от COVID-19.

Ранее власти анонсировали возможностьоплачивать "вовиной тысячей" коммунальные услуги.

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