Политика Лавров пренебрежительно высказался о Столтенберге

2022-01-26 19:00

Глава российской дипломатии заявил, что генсек НАТО "потерял связь с реальностью". Таким образом, он прокомментировал слова генсаека Альянса об усилении сил организации на восточном фланге

Министр иностранных дел Российской Федерации оскорбительно высказался в адрес генерального секретаря Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенса Столтенберга.

Об этом сообщило информационное агентство "ТАСС".

В частности, представители СМИ попросили главу внешнеполитического ведормства государства-агрессора прокомментировать высказывание Столтенберга о планах НАТО по усилению восточного фланга.

"Знаете, я уже давно никак не рассматриваю его заявления. На мой взгляд, он уже потерял связь с реальностью", - заявил глава российского МИДа.

Альянс намерен увеличить своё присутствие в Восточной Европе из-за угрозы вторжения Российской Федерации в Украину.