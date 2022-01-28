Коронавирус Выявлен новый симптом коронавируса штамма Омикрон - не игнорируйте его!

2022-01-28 08:26

Британские специалисты выявили новый симптом коронавируса штамма Омикрон, связанный с поражением ушей.

Об этом сообщила газета The Sun со ссылкой на данные масштабного исследования ZOE COVID Symptom Study.

Наиболее распространенными симптомами заражения по-прежнему являются насморк, головная боль, утомляемость, потеря обоняния и утрата аппетита. Однако в список из 20 признаков была добавлена ​​боль в ухе, как обычный симптом для людей с положительным результатом теста на Омикрон-вариант коронавируса.

"Если вы заметили потерю слуха, головокружение или звон в ушах, не игнорируйте их. Пройдите официальное тестирование. У некоторых наших пациентов потеря слуха являлась единственным признаком заражения COVID", – подчеркнула доктор Константин Станкович из Стенфордского университета.