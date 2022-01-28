Коронавирус Выявлен новый симптом коронавируса штамма Омикрон - не игнорируйте его!

2022-01-28 08:26

Британские специалисты выявили новый симптом коронавируса штамма Омикрон, связанный с поражением ушей.

Об этом сообщила газета The Sun со ссылкой на данные масштабного исследования ZOE COVID Symptom Study.

Наиболее распространенными симптомами заражения по-прежнему являются насморк, головная боль, утомляемость, потеря обоняния и утрата аппетита. Однако в список из 20 признаков была добавлена ​​боль в ухе, как обычный симптом для людей с положительным результатом теста на Омикрон-вариант коронавируса.

"Если вы заметили потерю слуха, головокружение или звон в ушах, не игнорируйте их. Пройдите официальное тестирование. У некоторых наших пациентов потеря слуха являлась единственным признаком заражения COVID", – подчеркнула доктор Константин Станкович из Стенфордского университета.

subscriber subscriber

Еще по теме

Moderna тестирует COVID-вакцину против "Омикрона"

2022-01-27 17:40

Насморк, усталость и головная боль - названы симптомы заражения штаммом Омикрон

2022-01-26 08:26

Кузин спрогнозировал мощную волну COVID-19 из-за "Омикрона"

2022-01-22 14:00

Штамм Омикрон быстро захватывает Украину, он выявлен уже в 10 областях

2022-01-20 15:46

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Выявлен новый симптом коронавируса штамма Омикрон - не игнорируйте его!

2022-01-28 08:26

Минимальный срок для получения бустера составит 90 дней, — Кабмин

2022-01-27 21:00

Будет 60 тысяч больных в сутки: в Минздраве спрогнозировали сроки пика ковида в Украине

2022-01-27 19:40

Moderna тестирует COVID-вакцину против "Омикрона"

2022-01-27 17:40
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Выявлен новый симптом коронавируса штамма Омикрон - не игнорируйте его! 2022-01-28 08:26
Минимальный срок для получения бустера составит 90 дней, — Кабмин 2022-01-27 21:00
Будет 60 тысяч больных в сутки: в Минздраве спрогнозировали сроки пика ковида в Украине 2022-01-27 19:40
Moderna тестирует COVID-вакцину против "Омикрона" 2022-01-27 17:40