Коронавирус Минимальный срок для получения бустера составит 90 дней, — Кабмин

2022-01-27 21:00

 

Кабинет министров Украины принял постановление, по которому минимальный срок получения бустерной дозы вакцины от COVID-19 сократится с 180 до 90 дней.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Теперь бустерную дозы прививки от коронавируса рекомендуют делать с 90 до 270 день после последней прививки.

Этот термин будет применяться при вакцинации одной вакциной, и при смешанных схемах вакцинации.

Также согласно документу, при формировании COVID-сертификата после введения бустерной дозы в него будут вносить соответствующую отметку — «booster/бустер».

Как мы писали ранее, глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что с 1 апреля 2022 года купить антибиотики в аптеках граждане Украины смогут только при наличии электронного рецепта. Электронный рецепт может выписать семейный доктор либо другой врач.

subscriber subscriber

Еще по теме

В Украине увеличили минимальный размер алиментов на ребенка

2022-01-26 17:20

Тысячу гривен за вакцинацию раздадут подросткам, в Кабмине озвучили детали: как получить деньги

2022-01-24 19:40

фото В Украину прибыла военная помощь из США: на борту самолета 90 тонн летального оружия

2022-01-22 10:00

Украинцев начали карать за поддельные ковид-сертификаты: какой срок можно получить

2022-01-19 17:20

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Минимальный срок для получения бустера составит 90 дней, — Кабмин

2022-01-27 21:00

Будет 60 тысяч больных в сутки: в Минздраве спрогнозировали сроки пика ковида в Украине

2022-01-27 19:40

Moderna тестирует COVID-вакцину против "Омикрона"

2022-01-27 17:40

В Украине резко возросло суточное число новых случаев COVID-19 - данные по всем областям

2022-01-27 12:15
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Минимальный срок для получения бустера составит 90 дней, — Кабмин 2022-01-27 21:00
Будет 60 тысяч больных в сутки: в Минздраве спрогнозировали сроки пика ковида в Украине 2022-01-27 19:40
Moderna тестирует COVID-вакцину против "Омикрона" 2022-01-27 17:40
В Украине резко возросло суточное число новых случаев COVID-19 - данные по всем областям 2022-01-27 12:15