Коронавирус Минимальный срок для получения бустера составит 90 дней, — Кабмин

2022-01-27 21:00

Кабинет министров Украины принял постановление, по которому минимальный срок получения бустерной дозы вакцины от COVID-19 сократится с 180 до 90 дней.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Теперь бустерную дозы прививки от коронавируса рекомендуют делать с 90 до 270 день после последней прививки.

Этот термин будет применяться при вакцинации одной вакциной, и при смешанных схемах вакцинации.

Также согласно документу, при формировании COVID-сертификата после введения бустерной дозы в него будут вносить соответствующую отметку — «booster/бустер».

Как мы писали ранее, глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что с 1 апреля 2022 года купить антибиотики в аптеках граждане Украины смогут только при наличии электронного рецепта. Электронный рецепт может выписать семейный доктор либо другой врач.