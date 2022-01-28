Коронавирус В Минздраве вычислили, сколько жизней уже спасла вакцинация от коронавируса

2022-01-28 19:32

Вакцинация от коронавируса сохранила 18 тысяч жизней, заявляет глава Минздрава Виктор Ляшко.

"Вакцинация против COVID-19 уже сохранила 18 000 жизней украинцев. Это факт", – написал он в сецсетях.

Министр пояснил, что цифру вычислили с помощью математического моделирования.

Ляшко призвал "усилить свою защиту бустерной дозой, если пришло время" и заверил, что в Украине достаточное количество вакцин.

Также глава Минздрава заявил, что пандемия коронавируса скорее всего завершится в 2022 году. 

"Вакцина, противовирусные препараты прямого действия, менее агрессивные штаммы SARS-CoV-2 – это четкие сигналы, что человечество сможет преодолеть COVID-19. Появление вакцины и стремление всех стран мира достичь высоких уровней охвата прививками позволяет нам оптимистично надеяться, что 2022 год будет последним для пандемии", – сказал Ляшко.

Минздрав ожидает, что на пике волны омикрона смертность будет на треть ниже, чем в последнюю волну осенью. При этом количество заболевших в сутки может составить 40-60 тысяч человек.

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