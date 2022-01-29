Спорт Селезнев неожиданно заговорил об окончании карьеры и смене вида спорта

2022-01-29 14:30

 

Знаменитый нападающий Миная Евгений Селезнев после завершения карьеры профессионального футболиста решил продолжить карьеру в другом виде спорта.

Евгений Селезнев заявил, что хочет активно заняться любительским боксом после того, как оставит карьеру профессионального футболиста.

"Закончу карьеру и пойду в любительский бокс. Я хочу еще и тайский освоить, но пока футболист, то переживаю за ноги. Мне сказали, что когда закончу с футболом, меня натренируют и я поеду на турнир. Выдерживаю три тренировки в день, так что есть порох", – заявил Селезнев.

Кроме того, Селезнев рассказал, что тренировки по боксу отнимают гораздо больше сил, чем футбольные, но все подробности услышать не удалось, поскольку в ходе интервью спортсмен не догадался избавиться от капы.

Что известно о Селезневе

- 36-летний Селезнев в этом сезоне провел за ФК Минай во всех турнирах 16 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

- Недавно у форварда Миная и журналиста Андрея Сенькива возник конфликт. Футболист обвиняет журналиста во лжи, якобы тот распространял ложную информацию о футболисте.

- Селезнев начал настойчиво звонить Сенькиву и угрожать ему расправой.

- Журналист сообщил, что написал заявление в полицию на угрозы со стороны Евгения.

 

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