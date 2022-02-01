Коронавирус 500 гривен за бустерную вакцинацию: в Минфине озвучили правила получения денег

2022-02-01 21:40

 

В Украине будут выплачивать 500 гривен тем, кто прошел третью (бустерную) вакцинацию от коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины в Facebook.

В ведомстве отметили, что на программу "еПоддержка" в бюджете на 2022 год было заложено 3 млрд гривен. По мнению властей, этого достаточно, чтобы выплатить деньги тем гражданам, которые сделали третью прививку и сделали заявку на получение денег.

Также в Минфине заявили, что распространяемая в некоторых СМИ информация о нехватке денег для выплат по программе "еПоддержка", не соответствует действительности.

Также мы сообщали о том, что в "Дие" появился новый COVID-сертификат. Его получат граждане, получившие бустерную дозу вакцины от коронавируса.

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