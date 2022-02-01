Политика В Германии рассказали, почему решили не предоставлять Украине оружие

2022-02-01 22:00

Германия не обязана поставлять оружие Украине во время активных дипломатических усилий по урегулированию кризиса в связи с российской военной угрозой. Если же вторжение начнется, то страна готова рассмотреть все варианты.

О такой позиции заявил заместитель председателя парламентской фракции Свободной демократической партии (ВДП) Александер Ламбсдорфф в интервью DW.

Однако депутат Бундестага убеждал, что Берлин оказывает другую помощь Украине, такую как нелетальные компоненты, экономическая поддержка, открытие рынков ЕС для украинских товаров.

Согласно словам Ламбсдорффа, существует еще много дипломатических путей разрешения конфликта. Он считает целесообразным в рамках ООН конфликт с Россией на обсуждение Генеральной Ассамблеи, а не Совета Безопасности, потому что в Генассамблее РФ нет вето.

"При этом с российской стороной говорить возможно, хоть и сложно, что мы и делаем вместе с нашими союзниками", - подчеркнул он, добавив, что при реальном военном вторжении Германия готова рассмотреть все возможные варианты.

По этому поводу депутат подчеркнул, что снабжение оружием Германией разрешается только при условии, когда переговоры с агрессором невозможны. С их стороны это было сделано дважды – в случае иракских курдов и в целях защиты косовских албанцев от геноцида со стороны сербов.