Политика Украина готова: Кулеба заявил о следующем шаге в переговорах с Россией

2022-02-02 19:20

Наше государство намерено урегулировать конфликт с РФ дипломатическим путем

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к переговорам с РФ в любом возможном формате.

Об этом он сказал во время брифинга.

"Украина готова к переговорам с РФ в любом возможном формате. Мы никогда не прятались от переговоров, наоборот, мы годами работали в "нормандском формате" вместе с Францией и Германией, чтобы найти дипломатическое решение", – сказал министр.

Кулеба также выразил надежду, что удастся организовать новый саммит в "нормандском формате". Вероятно, речь идет о встрече лидеров Украины, Германии, России и Франции после переговоров в Париже и Берлине.

Переговоры в "нормандском формате" в Париже и Берлине

26 января состоялись переговоры "Нормандской четверки" на уровне политических советников. Представители всех стран-участниц "Нормандии" собрались в Париже, чтобы обсудить урегулирование ситуации на Донбассе. Они подписали план действий впервые с 2019 года.

Украину в Париже представлял глава Офиса президента Андрей Ермак. Россию – замглавы администрации президента Дмитрий Козак. От Германии участвовал советник канцлера Йенс Плетнер, от Франции – советник президента Эммануэль Бонн.

Заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак по окончании встречи советников лидеров "нормандского формата" заявил, что первоочередной задачей в "нормандском формате" является исключение разногласий в прочтении Минских соглашений.

Офис президента надеялся организовать "нормандскую встречу" до окончания каденции канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Но в Германии за это время уже успели провести выборы и огласить имя нового канцлера.

Однако для продолжения переговоров стороны решили провести еще один саммит, но теперь в Берлине.