Политика Россия может использовать кибератаки как часть вторжения в Украину, - США

2022-02-02 21:00

 

Заместитель советника по национальной безопасности США по кибернетическим и новейшим технологиям Энн Нойбергер заявила, что Россия может использовать кибератаки в рамках своих усилий по дестабилизации и дальнейшему вторжению в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы предупреждали о возможных атаках в течение недель и месяцев, как публично, так и частным образом. Русские использовали кибератаки в качестве ключевого компонента проецирования силы в течение последнего десятилетия, в том числе как ранее в Украине", - заявила Нойбергер.

Напомним, Энн Нойбергер отправилась в Европу с рабочим визитом, чтобы обсудить с коллегами способы поддержки цифровой защиты Украины в случае российских кибератак.

Кроме того, в середине января произошла самая масштабная за четыре года атака на сайты украинских государственных структур. В результате были недоступны сайты ряда министерств и портал электронных услуг "Дия".

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