Политика Россия перебрасывает патрульные катера к Азовскому морю

2022-02-03 21:00

 

Российская Федерация перебрасывает патрульные катера поближе к акватории Азовского моря.

Об этом говорится в материале Русской службы "Радио Свобода".

В частности, СМИ указывает на то, что патрульные катера по суше перевозят ближе к Азовскому морю. Момент такого передвижения был показан на видео в TikTok.

Военный эксперт Эйч Ай Саттон, в комментарии журналистам отметил, что Москва наращивает свое морское присутствие по четырём направлениям. При этом, он советует все их рассматривать в контексте ситуации с Украиной, хотя и отмечает, что не все действия Кремля могут быть с ней связаны.

Так, кроме сухопутной переброски катеров, Москва отправила десантные корабли из Балтийского моря в Средиземное. Отправятся ли они во временно оккупированный Крым покажет то, будет ли проход суден через Босфор. Десантные корабли есть у РФ и в Средиземном море.

Кроме того, десантные корабли Тихоокеанского флота РФ заходят в Средиземное море со стороны Красного.

Таким образом, считает эксперт, Россия укрепила своё морское присутствие на местном уровне.

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