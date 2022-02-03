Политика Украинцам могут запретить обмен валюты

2022-02-03 22:00

Украина находится под угрозой военного вторжения. Если это произойдет, у украинцев могут возникнуть проблемы с обменом валюты.

Банки в Украине могут ограничить некоторые финансовые операции, передает gsminfo.com.ua.

Основатель проекта Performance Managment Сергей Сароян советует украинцам открыть счет в иностранном банке. При этом вкладчик будет независим от украинской банковской системы.

Украинцам не стоит забывать и о девальвации гривны. Падение курса нацвалюты при развертывании военного конфликта заставит правительство запретить свободный обмен валюты. Купить доллары или евро станет невозможно.

Купить доллары украинцы смогут на черном рынке, но в несколько раз дороже от реального курса.

В Украине стоимость доллара США может в ближайшее время достичь 30 гривен, а сочетание различных факторов может вызвать и более сильный кризис. На сайте НБУ на пятницу официальный курс составлял 28,98 грн за доллар.

Ранее сообщалось, что Нацбанк опубликовал свежие данные по поступлениям денежных переводов от трудовых мигрантов за 11 месяцев 2021 года.