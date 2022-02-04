В Украине новая волна COVID-19 - число новых случаев заражения за сутки превысило 40 тысяч
2022-02-04 15:15
В Украине за минувшие сутки зафиксировали 43 778 новых случаев COVID-19. Это новый рекорд за время пандемии и второй подряд.
Как сообщает МОЗ, больше всего случаев заражения выявили в Одесской, Львовской и Житомирской областях. Среди новых заболевших детей – 4 381, медработников – 873. Госпитализировано – 4 328 человек, летальных исходов – 174, выздоровели – 9 497 человека.
Напомним, вчера медики выявили 39 620 случаев заболевания СOVID-19
Сколько новых случаев COVID-19 зафиксировано за 24 часа в областях:
- Винницкая область – 1356
- Волынская область – 1034
- Днепропетровская область – 2115
- Донецкая область – 1799
- Житомирская область – 3310
- Закарпатская область – 882
- Запорожская область – 1060
- Ивано-Франковская область – 1959
- Киев – 2869
- Киевская область – 1551
- Кировоградская область – 331
- Луганская область – 805
- Львовская область – 3791
- Николаевская область – 921
- Одесская область – 4136
- Полтавская область – 1202
- Ровенская область – 2521
- Сумская область – 2073
- Тернопольская область – 1664
- Харьковская область – 1789
- Херсонская область – 1058
- Хмельницкая область – 2081
- Черкасская область – 1166
- Черновицкая область – 994
- Черниговская область – 1311