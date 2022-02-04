Коронавирус В Украине новая волна COVID-19 - число новых случаев заражения за сутки превысило 40 тысяч

2022-02-04 15:15

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 43 778 новых случаев COVID-19. Это новый рекорд за время пандемии и второй подряд.

Как сообщает МОЗ, больше всего случаев заражения выявили в Одесской, Львовской и Житомирской областях. Среди новых заболевших детей – 4 381, медработников – 873. Госпитализировано – 4 328 человек, летальных исходов – 174, выздоровели – 9 497 человека.

Напомним, вчера медики выявили 39 620 случаев заболевания СOVID-19

Сколько новых случаев COVID-19 зафиксировано за 24 часа в областях: