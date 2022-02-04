Коронавирус В Украине новая волна COVID-19 - число новых случаев заражения за сутки превысило 40 тысяч

2022-02-04 15:15

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 43 778 новых случаев COVID-19. Это новый рекорд за время пандемии и второй подряд.

Как сообщает МОЗ, больше всего случаев заражения выявили в Одесской, Львовской и Житомирской областях. Среди новых заболевших детей – 4 381, медработников – 873. Госпитализировано – 4 328 человек, летальных исходов – 174, выздоровели – 9 497 человека.

Напомним, вчера медики выявили 39 620 случаев заболевания СOVID-19

Сколько новых случаев COVID-19 зафиксировано за 24 часа в областях:

  • Винницкая область – 1356
  • Волынская область – 1034
  • Днепропетровская область – 2115
  • Донецкая область – 1799 
  • Житомирская область – 3310
  • Закарпатская область – 882
  • Запорожская область – 1060
  • Ивано-Франковская область – 1959 
  • Киев – 2869
  • Киевская область – 1551
  • Кировоградская область – 331
  • Луганская область – 805
  • Львовская область – 3791
  • Николаевская область – 921
  • Одесская область – 4136
  • Полтавская область – 1202
  • Ровенская область – 2521
  • Сумская область – 2073
  • Тернопольская область – 1664
  • Харьковская область – 1789
  • Херсонская область – 1058
  • Хмельницкая область – 2081
  • Черкасская область – 1166
  • Черновицкая область – 994
  • Черниговская область – 1311
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Коронавирус

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