Фото-видео Вход в Винтерфелл: Открыты туры по киностудии, где проходили съемки сериала "Игра престолов"

2022-02-04 19:32

В Банбридже (Северная Ирландия) запустили туры по киностудии, где в свое время снимали популярный сериал "Игра престолов".

Теперь в помещениях студии The Linen Mill Studios площадью 10 тысяч квадратных метров все желающие смогут увидеть рельные декорации, в которых снимался один из самых масштабных сериальных проектов последнего десятилетия, а также костюмы героев, элементы грима, восковые фигуры и другие знаковые для сериала предметы, предоставленные компанией HBO, выпускавшей сериал.

В частности, здесь представлены замок Старков Винтерфелл, замки Пайк и Риверран, а также Браавос, Дорн и Королевская Гавань.