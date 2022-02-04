Политика Возвращение аннексированного Крыма военным методом невозможно, - секретарь СНБО Алексей Данилов

2022-02-04 20:34

На сегодняшний день возвращение Украиной аннексированного Крыма военным методом невозможно. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире ток-шоу Право на власть.

"У нас есть наши стратегии, я рад, что Россия их изучает. Есть ли у нас стратегия сейчас возвращать Крым военным путем? На сейчас у нас есть стратегия вернуть Крым. В какой способ, будет ли это военный путь, какой-нибудь другой путь, - это зависит от многих факторов. На сегодняшний день я могу сказать, что это сделать невозможно. Как будет завтра или через год, будем смотреть, это не такое простое дело", - сказал он.
Слова Данилова подтвердил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

"Должен успокоить президента Российской Федерации и жителей России о том, что никаких распоряжений и разговоров о планировании военной операции по вхождению (ВСУ - ред.) на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей или Крыма не ведется и не велось", - подчеркнул генерал.

Причиной такого решения, указал Данилов, является то, что Киев не может допустить жертв среди мирного населения, которые обязательно будут в случае силовых сценариев.

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