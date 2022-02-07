Как украинцам выйти на пенсию в 60 лет: названо условие

2022-02-07 18:00

С 1 января 2022 года страховой стаж в Украине составляет не менее 29 лет. Выход на пенсию в Украине в 60 лет зависит от страхового стажа.



Как сообщили в Министерстве социальной политики, на пенсию можно выйти в 60 лет при наличии такого страхового стажа:



в 2022 году - не менее 29 лет;



в 2023 году - не менее 30 лет;



в 2024 году - не менее 31 года;



в 2025 году - не менее 32 лет;



в 2026 году - не менее 33 лет;



в 2027 году - не менее 34 лет;



в 2028 году - не менее 35 лет.



Если же стажа не достаточно, что следующий этап выхода на пенсию наступает в 63 или в 65 лет. Опять таки, в зависимости от стажа.



Стоит отметить, что в Украине 4,7% пенсионеров теперь получают более 10 тыс грн. В прошлом году данный показатель составлял всего 3%.



Напомним, как сообщалось, с 1 января 2022 года почти до 8 тыс грн увеличится минимальная пенсия для семей погибших в зоне АТО/ООС. Также размер минимальной пенсии увеличится для ликвидаторов ЧАЭС, получивших инвалидность.



Ранее Пенсионный фонд разъяснил, как получать пенсию при выезде из Украины.