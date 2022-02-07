Коронавирус Выплаты начнутся с 7 февраля: кто из детей старше 14 лет имеет право на тысячу грн. от государства

2022-02-07 19:40

Программа "єПідтримка" была расширена, теперь подростки старше 14 лет тоже могут получить тысячу гривен за вакцинацию - что для этого нужно.

Кабмин принял решение о том, чтобы предоставить вакцинированным от коронавируса детям старше 14 лет денежную помощь в рамках "єПідтримки". Постановление вступает в силу с 7 февраля.

Согласно документу, тысячу гривен раздадут подросткам, получившим двойную антиковидной вакцины.

Потратить эти средства отныне можно на образование (в частности, на оплату различных кружков и секций), а также на питание в учебных заведениях, спортивный инвентарь или школьную канцелярию.

Получить тысячу за вакцинацию можно по такой же схеме, как и взрослые, то есть через "Дію" и оформление виртуальной банковской карты. ПриватБанк начал процесс еще 4 февраля. С этой недели подобная услуга станет доступна в Альфа-Банке и Monobank.

В ПриватБанке уточняют, что подростки, которые уже являются клиентами банка, смогут открыть карту "єПідтримка" в Приват24. Для этого нужно обновить приложение, зайти во вкладку "Кошелек", нажать меню "Добавить" и выбрать карту "єПідтримка"..

В ПриватБанке уточняют, что подростки, которые уже являются клиентами банка, смогут открыть карту "єПідтримка" в Приват24. Для этого нужно обновить приложение, зайти во вкладку "Кошелек", нажать меню "Добавить" и выбрать карту "єПідтримка".

Если ребенок не пользуется карточкой ПриватБанка, необходимо пройти идентификацию в любом отделении банка, имея при себе номер налогоплательщика и паспорт гражданина Украины или заграничный паспорт.