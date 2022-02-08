Спорт Медальный зачет Олимпиады 2022: Швеция вернула себе лидерство

2022-02-08 17:00

 

В Пекине проходят зимние Олимпийские игры-2022. Всего на соревнованиях в столице Китая уже разыграно 29 комплектов наград.

На текущий момент лидерство в медальном зачете удерживает команда Швеции.

Золотые медали завоевали уже 16 стран. Сборная Украины в своей копилке наград пока не имеет.

Нынешняя зимняя Олимпиада будет проходить с 4 по 20 февраля. Паралимпиада – с 4 по 13 марта. Кроме столицы Китая, соревнования будут принимать Чжанцзякоу и горный регион Яньцин.

Украину на Играх будут представлять 45 спортсменов в 12 дисциплинах. Это рекордное количество видов спорта на зимней Олимпиаде, где будут выступать украинцы.

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