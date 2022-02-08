Политика Зеленский жестко ответил на "энергетические" угрозы Лукашенко

2022-02-08 20:40

На днях Лукашенко пригрозил прекратить поставки топлива и электроэнергии в Украину.



Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о прекращении поставок топлива и электроэнергии в Украину в случае эскалации конфликта с Россией.

Об этом он сообщил во время брифинга по результатам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Президент отметил, что по статистике товарооборот между Украиной и Беларусью составляет 6 млрд долларов, из которых 1,5 млрд Украина экспортирует в Беларусь, а 4,5 млрд - Беларусь в Украину.

"Если страны начинают ограничивать торговлю друг с другом, кто от этого страдает? В данном случае точно пострадают просто люди. Если есть желание в каменный век перейти, то можем делать так. Что-то запретит Беларусь, запретит тогда и Украина. Но кто страдает? Решают всегда политики, а страдают, к сожалению, люди. Тем более в товарообороте в 6 млрд точно не Украина выиграет", - сказал Зеленский.

Примечательно, что украинский президент не стал озвучивать фамилию Лукашенко, назвав его "одним товарищем из Беларуси".

Как известно, 7 февраля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в случае эскалации конфликта между Украиной и Россией Беларусь прекратит поставки топлива и электроэнергии в Украину.