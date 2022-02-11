Коронавирус Ученые обнаружили антитела к штамму Омикрон у оленей - чем это опасно для человека

2022-02-11 09:11

Американские ученые обнаружили у диких оленей антитела к штамму коронавируса Омикрон. Об этом сообщается в исследовании ученых из Пенсильванского университета, размещенного в электронной библиотеке bioRxiv.

Исследователи провели выборочное тестирование 131 белохвостого оленя в районе Стейтен-Айленд. По результатам проверки образцов у 19 животных были обнаружены антитела к коронавирусу, секвенирование генома образцов показало, что некоторые из них были заражены штаммом Омикрон.

Ученые опасаются, что эта ситуация может привести к дальнейшей мутации коронавируса среди животных и его обратной передаче человеку.

"Полученные нами сведения показывают, что Омикрон может заражать белохвостых оленей и подчеркивает экстренную необходимость всеобщего наблюдения за подверженными инфицированию видами животных, чтобы определить сети экологического распространения и лучше оценить потенциальные риски обратной передачи человеку", - указывается в исследовании.