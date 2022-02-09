Коронавирус В Украине почти 40 тыс новых случаев COVID-19, число госпитализаций за сутки удвоилось

2022-02-09 14:42

За минувшие сутки в Украине зафиксировано более 38 тысяч новых случаев коронавирусной болезни, что превышает показатель предыдущего дня. В больницы попали 4,4 тысячи человек, что в два раза больше, чемднем ранее.

Как сообщает Минздрав, госпитализировано 4 385 человек, от осложнений погибли 240 пациентов, при этом выздоровели 17 063 украинцев.

Количество новых случаев заражения в областях: