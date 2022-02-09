Коронавирус В Украине почти 40 тыс новых случаев COVID-19, число госпитализаций за сутки удвоилось

2022-02-09 14:42

За минувшие сутки в Украине зафиксировано более 38 тысяч новых случаев коронавирусной болезни, что превышает показатель предыдущего дня. В больницы попали 4,4 тысячи человек, что в два раза больше, чемднем ранее.

Как сообщает  Минздрав, госпитализировано 4 385 человек, от осложнений погибли 240 пациентов, при этом выздоровели 17 063 украинцев.

Количество новых случаев заражения в областях:

  • Винницкая область – 1000
  • Волынская область – 1120
  • Днепропетровская область – 2111
  • Донецкая область – 1881
  • Житомирская область – 1557
  • Закарпатская область – 978
  • Запорожская область – 1431
  • Ивано-Франковская область – 750
  • Киев – 3864
  • Киевская область – 1314
  • Кировоградская область – 344
  • Луганская область – 774
  • Львовская область – 2161
  • Николаевская область – 819
  • Одесская область – 3587
  • Полтавская область – 1454
  • Ровенская область – 2006
  • Сумская область – 1597
  • Тернопольская область – 1011
  • Харьковская область – 2293
  • Херсонская область – 1012
  • Хмельницкая область – 2093
  • Черкасская область – 1120
  • Черновицкая область – 929
  • Черниговская область – 1141
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