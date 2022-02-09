В Украине почти 40 тыс новых случаев COVID-19, число госпитализаций за сутки удвоилось
2022-02-09 14:42
За минувшие сутки в Украине зафиксировано более 38 тысяч новых случаев коронавирусной болезни, что превышает показатель предыдущего дня. В больницы попали 4,4 тысячи человек, что в два раза больше, чемднем ранее.
Как сообщает Минздрав, госпитализировано 4 385 человек, от осложнений погибли 240 пациентов, при этом выздоровели 17 063 украинцев.
Количество новых случаев заражения в областях:
- Винницкая область – 1000
- Волынская область – 1120
- Днепропетровская область – 2111
- Донецкая область – 1881
- Житомирская область – 1557
- Закарпатская область – 978
- Запорожская область – 1431
- Ивано-Франковская область – 750
- Киев – 3864
- Киевская область – 1314
- Кировоградская область – 344
- Луганская область – 774
- Львовская область – 2161
- Николаевская область – 819
- Одесская область – 3587
- Полтавская область – 1454
- Ровенская область – 2006
- Сумская область – 1597
- Тернопольская область – 1011
- Харьковская область – 2293
- Херсонская область – 1012
- Хмельницкая область – 2093
- Черкасская область – 1120
- Черновицкая область – 929
- Черниговская область – 1141