Политика Россия закрывает районы Черного и Азовского морей – карта

2022-02-09 20:40

 

Это может свидетельствовать о готовящейся подготовке к морской блокаде украинских портов.

Российские военные с 13 по 19 февраля закрывают районы Черного и Азовского морей для ракетных и артиллерийских учений, сообщил руководитель проекта в Институте Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

"Не хотим никакой паники, но это очень похоже на подготовку к чему-то вроде "морской блокады" украинских портов. О которой мы 2 года предупреждаем... Надо остановить. На самом высоком международном уровне. А паники не нужно потому, что при слове блокада первыми будут менять свои планы судовладельцы”, - написал он в Facebook.

Он отметил, что никаких коридоров для прохода торговых судов не предусмотрено.

"Черное море в северо-западной части перекрывается до границы территориального моря Украины (12 миль, морская граница), в Азовском - от побережья оккупированного Крыма до побережья Краснодарского края", - подчеркнул Клименко.

 

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Политика

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