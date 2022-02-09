Коронавирус Правила "ковидной" тысячи изменились: на что теперь можно потратить деньги и кому

2022-02-09 21:20

В очередной раз изменились правила получения "ковидной" тысячи по программе єПідтримка - проект постановления уже принят Кабмином...

Теперь у полностью вакцинированных украинцев появились новые возможности. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на проект постановления, который был принят 9 февраля на заседании Кабмина. Даты же вступления изменений в силу еще точно неизвестны, хотя в документе указаны.

По новым правилам, с 14 марта этого года все украинцы с бустерной вакциной, подтвержденной в приложении "Дія", получат еще по 500 грн.

Кроме этого, с 28 февраля "ковидные" средства можно теперь потратить на оплату ЖКУ пенсионерам от 60 лет и лицам с инвалидностью I и II групп, состоящим на учете в Централизованном банке данных по проблемам инвалидности. Эти же лица с 14 февраля смогут потратить указанные средства на лекарства.

Также увеличен срок действия счета для получения помощи. Теперь средства можно потратить в течение девяти месяцев, а не четырех, как было ранее.

Отметим, ранее было принято решение о выдаче "ковидной" тысячи подросткам возрастом с 14 лет.