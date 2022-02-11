Коронавирус Каждый второй житель планеты уже полностью вакцинирован от COVID-19

2022-02-11 17:31

Половина жителей планеты полностью вакцинирована от COVID-19, несмотря на неэффективное использование вакцин некоторыми государствами. 

"Мы перешли в стадию, когда 50% мирового населения уже полностью вакцинированы от COVID-19. Но мы пришли сегодня к пониманию, что предоставлять вакцины недостаточно, нужно убедиться, что они полностью и своевременно используются, что происходит не всегда", -  заявила еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес.

Проблема особенно актуальна для африканских стран, где до сих пор низкий уровень иммунизации населения от COVID.

"Там необходимо создание инфраструктуры для вакцинации. Нужно больше шприцев, больше клиник, лучше подготовленный персонал. Это ключевые задачи, над которыми мы работаем", - уточнила Кириакидес.

Также еврокомиссар отметила, что с начала пандемии Евросоюз оказал помощь в сфере здравоохранения 130 странам мира на общую сумму 46 миллиардов евро, почти десять из которых пошли на поддержку стран Африки.

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