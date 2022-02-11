Число новых случаев COVID-19 в Украине снова превысило 40 тысяч - ситуация по областям
2022-02-11 13:11
В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 41 229 человека, что на уровне показателя минувшего дня.
Среди заболевших за минувшие сутки 3 369 детей, а также 1247 медработников .
Как сообщает МОЗ, госпитализировано 3 936 человек, от осложнений погибли 236 граждан. При этом выздоровели больше 20 тыс пациентов.
Сколько новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось в регионах:
- Винницкая область – 962
- Волынская область – 1185
- Днепропетровская область – 2418
- Донецкая область – 1953
- Житомирская область – 1619
- Закарпатская область – 767
- Запорожская область – 1649
- Ивано-Франковская область – 1070
- Киев – 4104
- Киевская область – 1279
- Кировоградская область – 511
- Луганская область – 717
- Львовская область – 2951
- Николаевская область – 1114
- Одесская область – 4096
- Полтавская область – 1451
- Ровенская область – 1499
- Сумская область – 1857
- Тернопольская область – 1126
- Харьковская область – 1995
- Херсонская область – 1577
- Хмельницкая область – 1856
- Черкасская область – 1370
- Черновицкая область – 958
- Черниговская область – 1145