Коронавирус Число новых случаев COVID-19 в Украине снова превысило 40 тысяч - ситуация по областям

2022-02-11 13:11

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 41 229 человека, что на уровне показателя минувшего дня.

Среди заболевших за минувшие сутки 3 369 детей, а также 1247 медработников .

Как сообщает МОЗ, госпитализировано 3 936 человек, от осложнений погибли 236 граждан. При этом выздоровели больше 20 тыс пациентов.

Сколько новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось в регионах: