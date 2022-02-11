Коронавирус Число новых случаев COVID-19 в Украине снова превысило 40 тысяч - ситуация по областям

2022-02-11 13:11

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 41 229 человека, что на уровне показателя минувшего дня. 

Среди заболевших за минувшие сутки 3 369 детей, а также 1247 медработников .

Как сообщает МОЗ, госпитализировано 3 936 человек, от осложнений погибли 236 граждан. При этом выздоровели больше 20 тыс пациентов.

Сколько новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось в регионах:

  • Винницкая область – 962
  • Волынская область – 1185
  • Днепропетровская область – 2418
  • Донецкая область – 1953
  • Житомирская область – 1619
  • Закарпатская область – 767
  • Запорожская область – 1649
  • Ивано-Франковская область – 1070
  • Киев – 4104
  • Киевская область – 1279
  • Кировоградская область – 511
  • Луганская область – 717
  • Львовская область – 2951
  • Николаевская область – 1114
  • Одесская область – 4096
  • Полтавская область – 1451
  • Ровенская область – 1499
  • Сумская область – 1857
  • Тернопольская область – 1126
  • Харьковская область – 1995
  • Херсонская область – 1577
  • Хмельницкая область – 1856
  • Черкасская область – 1370
  • Черновицкая область – 958
  • Черниговская область – 1145
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