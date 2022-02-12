Экономика Минимальную зарплату в Европе и Украине сравнили в цифрах: инфографика

2022-02-12 13:30

Минимальный размер оплаты труда в Европе существенно отличается в зависимости от уровня развития страны. Самые высокие зарплаты в странах Западной Европы, а в Восточной Европе работникам платят гораздо меньше.

Об этом сообщает finance.ua.

Издание опубликовало инфографику, в котором на которой видна разница в зарплатах в Европе и Украине.

Отмечается, что минимальный размер оплаты труда государством вообще не устанавливается, а контролируют это профсоюзы.

В частности это Швеция, Финляндия, Исландия, Италия и Австрия.

Отметим, что даже после повышения минимальной зарплаты в Украине с 1 января до 6500 тыс. гривен или 202 евро, МРОТ остается одним из самых низких в Восточной Европе. Ниже только в Беларуси (136 евро), Молдове (144 евро) и России (160 евро).

После Украины в списке идет Турция с показателем 274 евро, а также Болгария – 332 евро.

Минимальная зарплата в размере от 500 до 600 евро установлена в Латвии (500 евро), Румынии (515 евро) и Венгрии (542 евро).

От 600 до 700 евро платят в: Хорватии (624 евро), Словакии (646 евро), Чехии (652 евро), Эстонии (654 евро) и Польше (655 евро).

Более 700 евро минималка установлена в Литве (730 евро), Греции (774 евро), Португалии (823 евро).

Выше "психологической" отметки в 1000 евро МРОТ в Словении (1024 евро) и Испании (1126 евро).

В Западной Европе минимальная зарплата варьирует от 1600 до 1725 евро:

Франция (1603),

Германия (1621), Бельгия (1658),

Великобритания (1685),

Нидерланды (1725).

Самая высокая минимальная зарплата установлена в Люксембурге – 2 257 евро, а на втором месте по величине минималки Ирландия – около 1800 евро.

Уровень минимального размера оплаты труда в Европе