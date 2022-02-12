Минимальную зарплату в Европе и Украине сравнили в цифрах: инфографика

Минимальный размер оплаты труда в Европе существенно отличается в зависимости от уровня развития страны. Самые высокие зарплаты в странах Западной Европы, а в Восточной Европе работникам платят гораздо меньше.
Об этом сообщает finance.ua.
Издание опубликовало инфографику, в котором на которой видна разница в зарплатах в Европе и Украине.
Отмечается, что минимальный размер оплаты труда государством вообще не устанавливается, а контролируют это профсоюзы.
В частности это Швеция, Финляндия, Исландия, Италия и Австрия.
Отметим, что даже после повышения минимальной зарплаты в Украине с 1 января до 6500 тыс. гривен или 202 евро, МРОТ остается одним из самых низких в Восточной Европе. Ниже только в Беларуси (136 евро), Молдове (144 евро) и России (160 евро).
После Украины в списке идет Турция с показателем 274 евро, а также Болгария – 332 евро.
Минимальная зарплата в размере от 500 до 600 евро установлена в Латвии (500 евро), Румынии (515 евро) и Венгрии (542 евро).
От 600 до 700 евро платят в: Хорватии (624 евро), Словакии (646 евро), Чехии (652 евро), Эстонии (654 евро) и Польше (655 евро).
Более 700 евро минималка установлена в Литве (730 евро), Греции (774 евро), Португалии (823 евро).
Выше "психологической" отметки в 1000 евро МРОТ в Словении (1024 евро) и Испании (1126 евро).
В Западной Европе минимальная зарплата варьирует от 1600 до 1725 евро:
Франция (1603),
Германия (1621), Бельгия (1658),
Великобритания (1685),
Нидерланды (1725).
Самая высокая минимальная зарплата установлена в Люксембурге – 2 257 евро, а на втором месте по величине минималки Ирландия – около 1800 евро.
Уровень минимального размера оплаты труда в Европе